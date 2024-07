Viimasel kuuel suurturniiril skoorinud šveitslane lõpetas koondisekarjääri

Shaqirin esindas Šveitsi koondist 125 mängus ning on ainult šveitslane, kes on mänginud kokku seitsmel suurturniiril. Maailmameistrivõistluste debüüdi tegi ta 2010. aastal. 32-aastane poolkaitsja on ainus mängija, kes on viimasel kuuel suurturniiril värava löönud.

Esimese suurturniiri värava lõi Shaqirin 2014. aasta MM-il, kui ta tegi alagrupis Hondurase vastu kübaratriki. Viimati skooris ta tänavu suvel Šotimaa vastu. Šveits kukkus välja veerandfinaalis, kui kaotas penaltiseerias Inglismaale.

"Seitse turniiri, palju väravaid, 14 aastat Šveitsi koondisega ja hulk unustamatuid hetki. Aeg on jätta rahvusmeeskonnas hüvasti," kirjutas Shaqiri enda sotsiaalmeedias. "Mul jäävad vaid head mälestused. Suured tänud kõigile!"

Shaqiri kuulub alates 2022. aastast MLS-i meeskonna Chicago Fire'i ridadesse, kellega kehtib leping kuni selle aasta lõpuni. Varasemalt on šveitslane mänginud nii Müncheni Bayernis, Milano Interis kui ka FC Liverpoolis pallinud Shaqiris.