Harri Kullas tuli AMA motokrossi etapil taas esikümnesse

450 klassi ajasõidus näitas Kullas paremuselt üheksateistkümnendat ringiaega. Gert Krestinovi parim ring andis talle 22. stardikoha valiku. Kiireima aja sõitis välja Kawasaki tehasemeeskonna sõitja Jason Anderson. Sarja liider Chase Sexton oli ajasõidus neljas, vahendab msport.ee.

Spring Creeki rajal on pikk stardisirge ja see andis Kullasele võimaluse isegi 19 valiku pealt korralikuks stardiks. Harri tegigi avasõidus endale omaselt väga hea stardi ja ta oli esikümne piiril. Avaringilt jõudis Kullas tagasi kaheteistkümnendana. Sõidu esimeses pooles tõusis Harri vahepeal üheteistkümnednaks ja seejärel langes taas 12. kohale. Nii oli see mitu korda, kuid sõidu lõpp õnnestus Harril väga hästi ja finishis oli ta kümnedana. Krestinovi start välja ei tulnud ja tal tuli sõitu rivi lõpust alustada. Sõidu lõpuks tõusis Gert 24. kohale. Kindla esikoha võttis Sexton, teine oli Hunter Lawrence ja kolmas Aaron Plessinger.

Teises sõidus tegi Kullas veelgi parema stardi ja esimesse kurvi jõudis ta esikolmiku piiril. Avaringil andis Kullas palju kohti ära ja ta langes 11-ndaks. Seejärel sõitis Kullas pikka aega kümnendanda, kuid sõidu teises pooles langes ta hetkeks 13. kohale. Lõpus suutis ta kohta koha võrra parandada ja finishis oli Kullas kaheteistkümnendana. Krestinov katkestas teise sõidu. Esikoht läks taas Sextonile, teine oli Lawrence ja kolmas Justin Cooper.

Etapi kokkuvõttes tuli Kullas 22 punktiga 9. kohale. Võidu teenis 50 punktiga Sexton, teine oli 44 punktiga Lawrence ja kolmas 37 punktiga Cooper. Krestinovile läks kirja 33. koht. 450 klassi üldliider on 310 punktiga Sexton, teisel kohal on 297 punktiga Hunter Lawrence ja kolmandal kohal 249 punktiga Justin Cooper. Kullas tõusis 99 punktiga kolmeteistkümnendaks. Krestino on 15 punktiga 30. kohal.

250 klassis ajasõidus oli Jörgen-Matthias Talviku kahekümnes. Esimeses võistlussõidus võttis Talviku stardi järel sisse samuti kahekümnenda koha. Sõidu alguses langes Jörgen-Matthias korraks ka kahekümne parima hulgast välja, kuid sõidus teises pooles oli ta hea ning finishisse jõudis Talviku seitsmeteistkümnendana. Avasõidu võitis Levi Kitchen, teine oli Tom Vialle ja kolmas Haiden Deegan.

Teise sõidus alguses toimus suur kukkumine ja sinna jäi kinni ka Talviku. Õnneks sai ta kiirelt liikuma ja mõne ringiga oli ta juba 18. kohal. Seljatagant tulid meie mehest mööda mõned sarja kiiremad ja Talviku jõudis lõpuks finishisse üheksateistkümnendana. Esikoha teenis taas Kitchen, teine oli Casey Cochran ja kolmas Max Anstie.

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku kaheksa punktiga 18. kohale. Etapivõit läks 50 punktiga Kitchenile, teine oli 38 punktiga Deegan ja kolmas 35 punktiga Cochran. Kokkuvõttes on Talviku 20 punktiga 25. kohal. Liider on 314 punktiga Deegan, teisel kohal asub 263 punktiga Kitchen ja kolmandal kohal 260 punktiga Vialle.