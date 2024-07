Nadal ja Ruud alustasid Rootsis paarismänguturniiri võiduga

Rafael Nadal ja Casper Ruud võitsid paarismänguturniiri avaringis teisena asetatud Argentiina-Mehhiko paari Guido Andreozzit ja Miguel Reyes-Varelat kindlalt 6:1, 6:4. Nadali ja Ruudi veerandfinaali vastane ei ole veel selgunud.

Nadal ei ole pärast selle aastqa Prantsusmaa lahtiste avaringi kaotust ühtegi kohtumist pidanud. "On rõõm mängida hea sõbra ja suurepärase mängija Casperiga," ütles Nadal pärast võitu.

"Olen õnnelik ja arvan, et see oli hea mäng. Mängisime päris hästi, esimest korda koos ja mul on peale 20 aastat hea meel siin tagasi olla. Mul on suurepärased mälestused siit aastatest 2003-2005, nii et naudin seda nädalat ja loodetavasti saan jätkata," lisas hispaanlane.

"Nagu Rafa ütles, arvan, et see oli hea matš. Kui rääkida vihmapausidest, siis olen nendega rohkem harjunud kui Rafa, olles pärit Norrast ja tema Hispaaniast," rääkis Casper Ruud peale mängu.

"Ta vananeb, nii et ma ei ole kindel, kuidas tema keha tunneb, kui ta peab pidevalt pause võtma ja siis uuesti tagasi tulema, aga ta sai hästi hakkama. Me mängisime head paarismängu ja oli palju lõbus jagada väljakut Rafaga nagu alati," lisas norralane.

Üksikmängu avaringis läheb vabapääsme teeninud Nadal vastamisi samuti vabapääsmega turniirile saanud Björn Borgi poja Leo Borgiga (ATP 461). Ruud on turniiril asetatud teisena ning seega esimesest ringist vaba. Teises ringis tuleb norrakale vastu, kas argentiinlane Federico Corla (ATP 69) või brasiilane Thiago Monteiro (ATP 85).