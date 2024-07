U-18 korvpallikooniste Balti matš lõppes viigi ja kaotusega

U-18 neidude koondis pidi Iisraelilt vastu võtma suureskoorilise 40:79 kaotuse. Mäng otsustati ära esimesel veerandajal, mille Iisraeli neiud võitsid 27:8. Eesti koondise edukaimad olid Lisa Sirgi 12 punkti ja 15 lauapalliga ning Triinu-Liisu Taal kaheksa punkti ja nelja lauapalliga, vahendab basket.ee.

"Meie üks suurimaid probleeme on see, kuidas me alustame mänge. Teadsime, et Iisrael on agressiivne. Nad ei ole küll supertalendikad, vaid suurim erinevus on füüsilises ettevalmistuses ja individuaalsetes oskustes. Meie jaoks oli raske algus, tulime küll mängu vahepeal tagasi, aga sellest ei piisanud," rääkis koondise peatreener Kaspar Majenieks.

Majenieks lisas: "Suur austus mängijatele, kes olid valmis mängima ning rahvuskoondist esindama. Oluline on, et Eesti noortetreenerid vaatavad ja analüüsivad neid mänge ning teevad oma plaanides muudatusi, et kuidas peaksime oma noorte arendamisel tööd edasi tegema. Väga heaks näiteks ongi Iisraeli koondis, kes näitas, et sul ei pea olema kõige pikemad või supertalendikad mängijad, vaid nendega tuleb lihtsalt tööd teha."

Kolmepäevasele turniirile panid pühapäeva õhtul punkti U-18 Eesti ja Iisraeli noormeeste koondised. Mäng kulges Eesti koondise juhtimisel kõik 40 minutit, kuid lõpuvile kõlades jäid tabloole numbrid 77:77, kui neli sekundit enne lõppu viigistasid iisraellased mänguseisu.

U-18 koondise parimad olid Oliver Kullamäe 16 punktiga (lisaks üheksa lauapalli ja seitse resutaltiivsetsöötu), Rasmus Olop 13 punktiga (kuus lauapalli,viis resutaliivsetsöötu) ning Kaur-Kennerth Tomann 13 punktiga.

"Natukene on kahju mängu lõpust, sest juhtisime mängu suurema osa ajast. Meil oli endal võimalus see mäng ära otsustada, kuid kahjuks seekord ei tabanud. Aga tuleb kiita kogu võistkonda. Teadsime, et Iisrael on väga agressiivne - olime selleks valmis ja võitlesime lõpuni. Kokkuvõtteks väga vajalik turniir nii meile treeneritele kui mängijatele. Saime kolm väga head mängu A-divisjoni võistkondade vastu ja nägime mis seisus me oleme ning mille kallal on veel vaja tööd teha enne EM-finaalturniiri," võttis koondise peatreener Martin Rausberg mängu Iisraeliga ning kogu turniiri kokku.