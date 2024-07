Täht: kindlasti tahame kontrollmängu Lätiga võita

Eesti võrkpallikoondise esimeses treeninglaagris peale juuni keskel lõppenud Euroopa Kuldliiga turniiri on kokku 17 mängijat. Kuldliiga kohtumisi vigastuse tõttu kõrvalt vaadanud nurgaründaja Robert Täht on peale kahte kuud koondise juures tagasi.

"Proovisin Kuldliigas natukene kaasa teha, kuid vigastus süvenes. Pidin seal pausi tegema ja hetkel võiks öelda, et tunnen ennast hästi. Eelmine nädal sai ennast ka palliplatsil testida ja kõik nagu pidas kenasti vastu. Hetkel tahaks loota, et seis on väga hea," sõnas Täht.

Enne EM-valikmänge peetakse augusti alguses ka kontrollkohtumised võõrsil Belgia ja Lätiga. "Nende kontrollmängude esmane eesmärk võiks olla see siuke hea tiimikeemia leidmine seal väljakul, et saame täpselt aru, mida keegi meestest seal väljakul teeb ja mis nende ülesanded on," ütles Täht. "Kindlasti tahame võita ka ja eriti tahame me võita lätlasi, kelle uus peatreener on ka eestlane," lisas nurgaründaja.

Teekond kahe aasta pärast toimuvale Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile algab selle aasta augustis, järgmised valikmängud toimuvad aasta pärast. "Sisuliselt pannakse selle aasta augustiga paika võib olla kuni 2026. aastani, mida me üldse mängima hakkame ja mille peale me mängime," selgitas peatreener Alar Rikberg. "Meil on väga tähtsad mängud ees, eriti seda arvestades, et mõlemad mängitakse kodus."

Esimeses valikmängus 17. augustil on Eesti koondise vastane Iisrael ning nädal aega hiljem Horvaatia.