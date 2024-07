Kasper Suurorg liitub Kalev/Cramoga

Eesti korvpalli meisterklubi BC Kalev/Cramo teatas esmaspäeval, et on sõlminud lepingu eelmisel hooajal TalTech/Optibeti esindanud Kasper Suuroruga.

"Mul on hea meel mängida algaval hooajal Kalev/Cramos. Huvi ja pakkumisi oli ka välismaalt, aga otsustasin Kalev/Cramo kasuks, sest eurosarjas mängimine annab mulle uue kogemuse," sõnas 22-aastane Suurorg.

"Olen ka varem peatreener Heiko Rannula käe all Pärnus mänginud ning tean, kui professionaalse treeneriga on tegu ja mida ta minult väljakul ootab. Isiklikult soovin edasi areneda ning trennides ja mängudel endast kõik anda. Loodan pakkuda fännidele võitluslikku korvpalli nii eurosarjas kui ka Eesti-Läti liigas," lisas koondislane.

2022. aasta suvel Hispaania kõrgliiga klubi Joventut Badalonaga mitmeaastase lepingu sõlminud Suurorg mängis möödunud hooajal laenulepingu alusel TalTech/Optibet meeskonnas, kogudes 22 mänguga keskmiselt 17,8 punkti, 4,2 lauapalli ja 3,8 resultatiivset söötu. 22-23 hooaja veetis ta samuti laenul Hispaania kolmandas liigas Prat meeskonnas, enne seda mängis ta ühe hooaja USA ülikooliliigas NCAA ning hooaeg varem Heiko Rannula käe all Pärnu Sadamas.

Kalev/Cramo peatreener Rannula arvab, et Suurorule oli eelmine hooaeg TalTechis väga kasulik. "Ta sai olla liidrirollis ja seetõttu kandis mängudes palju vastutust. Viimase paari hooajaga on ta füüsiliselt tugevamaks läinud ja nüüd on õige aeg ennast samm kõrgemal proovile panna," sõnas Rannula.

"Ootused on kindlasti nii mängijal kui klubil suured, aga Kasper on veel arenev mängija, kellel lagi pole kindlasti käes. Mul on väga hea meel, et saime tagaliini selliste mõõtude ja võimetega mängija juurde," lisas peatreener.

Kalev/Cramo meeskonnal on 15. juuli seisuga paigas peatreener Heiko Rannula ning mängijad Hugo Toom, Gregor Kuuba, Leemet Böckler, Tanel Kurbas, Kregor Hermet, Artem Kovalov, Severi Kaukiainen, Anrijs Miška ja Kasper Suurorg.

FIBA Meistrite Liiga kvalifikatsiooniturniir toimub 15.-22. septembril, Kalev/Cramol on alagrupiturniirile peale saamiseks vaja esmalt võita poolfinaali vastane ning selle õnnestumise korral ka finaal.