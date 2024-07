Haldna presidentuur Rahvusvahelises Orienteerumisföderatsioonis sai lõpu

Alaliidu põhikirjas lubatud maksimaalse kaheksa aasta pikkuse presidentuuri lõpetas tartlane Leho Haldna, kes on olnud IOF-i struktuuris tegev aastast 1999 ja nõukogu liige aastast 2002.

Selle aja jooksul on orienteerumise suurvõistluste otseülekanded leidnud tee paljude riikide teleekraanidele ja spordiala tuntus kogu maailmas oluliselt kasvanud. Suusaorienteerumine on jõudnud Taliuniversiaadi põhiprogrammi ja orienteerumisjooks mitteolümpiaalade Maailma Mängude programmi. Rahvusvahelisel Orienteerumisföderatsioonil on 78 liikmesriiki ja alaliidu üheks peaeesmärgiks on saada tõeliselt globaalseks spordialaks.

IOFi uueks presidendiks valiti Rootsi juurtega USA kodakondne Tom Hollowell, kes on varasemalt olnud IOFi tegevjuht ja nõukogu liige. Uude 13-liikmelisse nõukokku valiti teiste hulgas ka üks Baltikumi esindaja, lätlanna Ildze Straume.

Leho Haldnale omistati kongressi poolt IOF-i aupresidendi tiitel.