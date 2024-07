Linnamäe heast suhtest Virvesega: see on arenenud teienteise aitamisega

Virves ei osanud öelda, mis ajast nad Linnamäega suhtlema hakkasid, kuid nende sõprus on arenenud järk-järgult. "Eelmisel aastal olime mõlemad RedGrey tiimis, olime sisuliselt tiimikaaslased ja meil on ju samal päeval ka sünnipäev," selgitas Virves.

"Ma ei tea teiste kohta, aga isiklikult ei ole mul probleem mingite sõitjatega. Loomulikult on mõned sõitjad, kellega saan paremini läbi, näiteks Georgiga, aga ralli ajal oleme rivaalid hetkest, kui paneme kiivrid pähe," lisas saarlane.

"Me startisime Rally Estonial üsna lähestikku, nii et enamasti olime teelõikudel peaaegu alati koos ja siis tegime tavaliselt lihtsalt lolli nalja, kuni panime kiivrid uuesti pähe," rääkis Robert Virves.

"Robert ja mina tutvusime siis, kui mõlemad sõitsime veel esiveoliste autodega ja arvan, et see on arenenud sõpruseks läbi teienteise abistamise. Me mõlemad üritasime paremaks saada ja arvan, et nägime võimalust üksteist natuke aidata ja jagada infot ja õpitut," kommenteerib Georg Linnamäe enda ja Virvese vahelist suhtlust.

"Ajaks, kui Robert sai Rally2 autosse, olin mina juba kaks aastat Rally2 autoga sõitnud, nii et tal oli mulle palju küsimusi ja ma olin rõõmuga nõus aitama, sest austan teda sõitjana tohutult," lisas Linnamäe.

"Arvan, et ta on ikkagi mu sõber – mitte ainult sellepärast, et austan teda, vaid ka sellepärast, et mulle lihtsalt meeldib ta inimesena, ta on väga tore tüüp. Ma ei ütleks, et kohtume iga päev ja oleme uskumatult lähedased, aga pean teda heaks sõbraks ja kui ta on Tallinnas või mina juhtun olema Saaremaal või kus iganes, siis sageli teeme midagi koos," seletas Georg Linnamäe.