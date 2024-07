Kristjan Kokk ja Viimsi pikendasid lepingut

Korvpalliklubi Viimsi ja Kristjan Kokk teatasid, et pikendasid lepingut 2024/2025 hooajaks.

23-aastane ja 201 cm pikkune suure ääre kohal mängiv Kokk käis Viimsi ridades lõppenud hooajal Eesti-Läti Korvpalliliigas väljakul 24 mängus, teenides pea 24 ja poool minutit mänguaega, millega kogus keskmiselt 6,58 punkti ja võttis 3,63 lauapalli. Eesti Meistriliigas kolmes mängus teenis Kokk mänguaega 19 ja pool minutit, viskas keskmiselt 2,3 punkti ja võttis kolm lauapalli.

Kristjan Kokk, "Viimsis jätkamine oli mulle igati loogiline lahendus, kuna Viimsis saan kõige suurema mängupraktika. Tuleval hooajal on mu eesmärgiks tuua senise 3 aasta kogemuste abil oma tugevused veel rohkem esile, et ise liigas kanda kinnitada täita meie meeskondlikult seatud eesmägid. Kui kõik poisid ka uuel hooajal arengus sama suure sammu teevad, siis juhtub häid asju ja usun, et jõume Eesti-Läti liigas play-off joonele."

Viimsi meeskonna peatreener Valdo Lips, "Kristjan sai eelmisel hooajal võistkonnas suurema rolli, kui kahel eelmisel hooajal meistriliigas. Algaval aastal peab ta lõppenud hooajal saadud kogemused ära kasutama, et tema isiklik arengukõver jätkuks ja meeskonnale veelgi kasulikum olla. Oleme rahul, et Kristjan klubi oma kasvandikuna otsustas korvpalluri karjääri jätkata koduklubis."

Viimsi meeskond on eelolevaks hooajaks teatanud lepingutest Stefan Vaaksi, Kaspar Kuusmaa, Ken-Martti Reinarti, Gerrit Lehe, Mark-Andreas Jaaksoni, Aleksander Oliver Hindi, Kevin Sündi ja nüüd Kristjan Kokaga.