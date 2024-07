Eesti orienteerumise teatevõistkond MM-il tulemust kirja ei saanud

Võistlusmaastikuks oli sedakorda Heriot-Watt'i ülikoolilinnak Edinburghi lääneservas. Start ja finiš asusid hiiglaslikus jalgpallihallis, kuhu mahtus ka raja lõpuosa kolme kontrollpunktiga tehislikus labürindis.

Suurfavoriitidena läksid rajale neljal viimasel MM-il sprinditeate võitnud Rootsi ja ülitugev Šveits. Heitlus kuldmedalitele kulgeski nende kahe võistkonna vahel raja lõpusirgeni, kus Šveitsi ankrunaine Simona Aebersold suutis säilitada kättevõidetud mõnesekundilise edu rootslanna Tove Alexanderssoni ees.

ärast finišit selgus aga, et Rootsi ankrunaine oli rajal ühe kontrollpunkti vahele jätnud ja see tähendas tiitlikaitsjatele sootuks tulemuseta jäämist. Šveitsi järel teenisid hõbeda Soome ja pronksi Norra. Maailmameistriks tulnud Šveits jooksis koosseisus Natalia Gemperle, Joey Hadorn, Riccardo Rancan, Simona Aebersold.

Eesti võistkond startis koosseisus Evely Kaasiku, Chris Marcus Krahv, Martin Vilismäe, Hannula-Katrin Pandis. Koondise senine parim, üheksas koht, pärineb aastast 2016. Eelmisel MM-il kahe aasta eest oldi 15.

Evely Kaasiku püsis raja avakolmandikul liidrite seas, kuid raja kõige pikemal etapil tehtud teevalik suurendas kaotuse juhtgrupile enam kui poolele minutile. Raja teises pooles suurenes vahe järk-järgult veelgi ja oli teatevahetuse hetkel 1.03. Sellega oli Eesti võistkond avavahetuse järel 34 võistkonna seas 19. kohal.

Teises vahetuses tegi väga südika alguse alles esimest aastat juunioride klassi kuuluv Chris Marcus Krahv, kes vähendas raja avakolmandikul vahe liidritega poolele minutile ja tõusis esikümne piirile.

Finišijoone ületas noor mees isegi 8. kohal, kuid kahjuks selgus tulemuse mahalugemisel kiibist, et üks kontrollpunkt oli tal suurel kiirusel navigeerides vahele jäänud. Seega jagas Eesti võistkond tiitlikaitsjate saatust – võistkond jäi tulemuseta. Õnneks said siiski ka Martin Vilismäe ja Hannula-Kartrin Pandis rajale, mis andis neile võimaluse kvaliteetseks treeninguks võistluskiirusel.

Evely Kaasiku: "Mulle tänane rada meeldis, tuli olla väga tähelepanelik ja võtsin endale keerulisemate etappide puhul alati aega, et teha kindel teevalik. Labürindiks rajal olime valmistunud ja see finišhieelne lõik oli päris tore ja pealtvaatajatele kindlasti põnev jälgida. Selles kohas, kus Chris Marcus punkti vahele jättis, oli ka minul oht keerata valele poole ja minna juba järgmisse punkti, kuid tabasin viimasel hetkel ära, et üks punkt jääks sel juhul võtmata".

Chris Marcus Krahv: "Kõik laabus täna hästi ja saaksin endaga väga rahul olla kui ei oleks juhtunud seda, mis kahjuks juhtus. Tol saatuslikul hetkel tundus mulle millegipärast, et tegemist on hajutuspunktiga ja minul seda punkti võtta ei ole vaja, sest olin kaardilugemise ja mõtetega juba järgmise punkti juures. Maailma parimatega mees-mehe vastu võidu joosta oli vägev tunne. Kui minu suur eksimus välja arvata, siis suutsin ülejäänud rajaosas teha kontrollitud jooksu ja õiged teevalikud".