Femke Bol jooksis esimese eurooplasena alla 51 sekundi

Ala valitsev Euroopa ja maailmameister läbis tõketega staadioniringi ajaga 50,95, millega parandas oma isiklikku rekordit täpselt poole sekundi võrra.

Tegemist on kõigi aegade teise tulemusega – valitsev olümpiavõitja ameeriklanna Sydney McLaughlin-Levrone nihutas vaid paar nädalat tagasi maailmarekordi 50,65-ni.

24-aastase Boli seniseks hooaja tippmargiks oli juunikuus Euroopa meistrivõistluste finaalis välja joostud 52,49.

Hollandlannale järgnesid mitmekordne Aasia meister Kemi Adekoya (53,41) ja Suurbritannia esindaja Jessie Knight (54,59).

Video Boli rekordjooksust:

Watch Femke Bol run a stunning 50.95s to break the European Record in the women's 400mH at La Chaux-De-Fonds!!



Only the second woman in history to break 51 seconds in the event.pic.twitter.com/uu6s30OP9K