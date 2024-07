Tšehhi tennis sai Wimbledonist teisegi võidu

28-aastase Siniakova jaoks oli see juba karjääri üheksas võit suure slämmi paarismänguturniiridelt. Ka Wimbledonis on ta varem kaks korda triumfeerinud.

Samuti 28-aastase Townsendi jaoks oli tegemist aga karjääri esimese kordaminekuga. Varem oli ta kaotanud kaks slämmifinaali, seejuures 2022. aastal USA lahtistel oli üks kahest teisel pool võrku asunud mängijast just Siniakova.

"Pean lihtsalt ütlema, et mul on nii hea meel, et sain Katerinaga samas tiimis olla," sõnas Townsend kahe tennisisti alles kümnenda ühise mängu järel. "Mäletan, et minu esimeses suure slämmi finaalis sain temalt tappa, nii et suurepärane oli seekord olla samal poolel."

2022. aasta USA lahtiste finaalis oli Siniakova partneriks kaasmaalanna Barbora Krejcikova, kes võitis laupäeval Wimbledoni üksikmängu. "Ma olen Barbora üle nii uhke ja nii õnnelik, et ka meie saime sellega hakama," ütles Siniakova.