35-aastane Soome tennisist võitis Wimbledoni meespaarismängu

Asetuseta Heliovaara ja Patten olid ülitasavägises finaalis üle austraallastest Max Purcellist ja Jordan Thompsonist 6:7 (7:9), 7:6 (10:8), 7:6 (11:9). Seejuures kogupunktidega jäid peale austraallased 126:116.

Alles kolm kuud koos mänginud Heliövaara ja Patten päästsid teises setis koguni kolm matšpalli. Kolme seti peale ei suutnud kumbki pool vastase servigeimi murda.

Heliövaara andis pärast mängu intervjuu niiskete silmadega. "Ma tunnistan, et meil oli täna pisut õnne, aga mõnikord on õnne vaja, et tennisematš võita... pisarad räägivad endast kõik, see on väga emotsionaane," ütles soomlane.

Vaid kaheksa aasta varem Wimbledonis statistikuna töötanud Patten kiitis peaareeni publikut. "Te kõik olete imelised," tunnustas britt. "Enam tasavägisem ei saanud see matš olla. Ma ausalt öeldes ei mäleta, mis täpselt juhtus. Ma arvan, et Harri samamoodi."

35-aastane Heliövaara pole üksikmängus kunagi ühe suure slämmi turniiri põhitabelis mänginud, aga meespaarismängus on ta nii Prantsusmaa lahtistel kui ka USA lahtistel veerandfinaali jõudnud. Mullu võitis ta kasahhitar Anna Danilinaga USA lahtiste segapaarismängu.