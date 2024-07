Eesti vasaraheite rekordiomanik loobus kõrgest unistusest

Naiste vasaraheite Eesti rekordiomanik Kati Ojaloo andis teada, et on loobunud pürgimisest olümpiamängudele.

Ainsa Eesti naisvasaraheitjana 70 meetri piiri ületanud 34-aastane Ojaloo sõnas, et aeg teeb oma töö ja ta on tänulik kõige eest, mida sport on talle pakkunud.

"On aeg jätta hüvasti oma olümpiaunistusega. Hoolimata pühendumisest ja kõvale tööle, ei jõudnud ma ka kolmandal katsel olümpiaunistuseni, ilmselt ei saa minust olümpialast ja see on südantlõhestav," kirjutas ta ühismeedias. "Aeg lihtsalt läheb liiga kiirelt."

"Olen alates 6. klassist sellele spordialale pühendunud ja see teeb kokku enam kui 21 aastat. See on toonud mulle uskumatuid võimalusi, imelisi sõprussuhteid ja palju muud."

"Sport võib inimese elu tõeliselt muuuta, õpetada distsipliini, vastupidavust, tiimitööd ja raske töö väärtust," jätkas ta. "See on tekitanud kuuluvus- ja kogukonnatunnet. Tahan teid kõiki tänada, sest ammutan teist jõudu!"

"See on olnud fantastiline teekond ja olen tänulik kõigi kogemuste ja õppetundide eest. Tänan oma sponsoreid, treenereid ja perekonda minusse uskumise eest, isegi kui ma ise vahel endasse ei uskunud."

"Ma ei kirjuta seda kaastunde otsimiseks, vaid selleks, et avaldada oma mõtteid ja tundeid," lõpetas ta.

Tänaseni kehtiva Eesti rekordi heitis Ojaloo 2020. aasta augustis Poris, kui sai kirja 71.50. Viimastel hooaegadel pole vasar enam nii kaugele maandunud, tänavu on tal kirjas tulemus 65.54. Pariisi olümpianorm oli täpselt 74 meetrit.