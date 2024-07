Soome kõrgliigaklubi staadion põles maha

Laupäeva varahommikul tabas karm uudis Soome jalgpalli kõrgliigas üheksandat kohta hoidvat IF Gnistani klubi, kelle kodustaadion sattus öösel tuleroaks.

Helsingi naabruses Oulunkyläs asuv Mustapekka staadion mahutas enam kui 2200 inimest. Viimati oli staadionit renoveeritud alles tänavu, kui eliitmeeskond kerkis kõrgliigasse.

Inimohvriteta õnnetuses põlesid maha tribüün ja abiruumid, samuti sai kannatada väljaku kunstmurust kate ehk praegu ei saa seal mänge pidada ka pealtvaatajateta. Gnistani selle nädalavahetuse kohtumine IFK Mariehamniga lükati edasi, aga kaugem tulevik on küsimärgi all.

Tuho Mustapekka Areenalla on valtaisa. Ei mennyt vain katsomo, vaan seuran toiminnan sydän, johon kulminoituu paljon.



Juttelin aamulla erään pitkän linjan Gnistan-kannattajan kanssa ja hän totesi hyvin: "Multa meni koti alta". Se kuvaa tilannetta riipaisevan hyvin. pic.twitter.com/1KoKth0v17 — Eelis Goebel (@GoebelE) July 13, 2024

"Tulekahjust pole kuigi palju tunde möödas, nii et praegu veel täiuslikku lahendust pole," sõnas Soome kõrgliiga tegevjuht Timo Marjamaa, kelle sõnul on ta olnud juba kõnelustes teiste klubidega. "Klubid peavad isekeskis koosoleku ja vaatavad, mida saavad teha. Liigume ühe sammu korraga."

Hetkel pole teada, mis põlengu põhjustas. "Politsei selgitab selle välja. Me uurime tekkinud kahjusid ja mõtleme, mida edasi teha," sõnas Gnistani klubi juht Antti Uusitalo väljaandele Ilta-Sanomat. "Loomulikult on see tragöödia, mis mõjutab kogu klubi."

IF Gnistani asutamist möödub tänavu täpselt sada aastat ja tänavu on tegemist alles esimese hooajaga, kui esindusmeeskond mängib kõige kõrgemas seltskonnas.