Immobile ja Lazio teed läksid lahku

34-aastane Immobile saabus pealinnaklubisse 2016. aastal Sevillast ja lõi kaheksa hooajaga enam kui 200 väravat. Viimasel ajal segasid teda küll jalavigastused, kuid neist hoolimata sai eelmisel hooajal kõigi sarjade peale kirja 11 tabamust.

"See on erandlik teekond, aga nagu kõigil ilusatel juttudel, on ka sel oma algus ja lõpp. Fännid on olnud fantastilised, nad on endast mulle kõik andnud," sõnas Immobile väljaandele Sky Sport Itaalia.

Klubi eest võitis ta 2019. aastal Itaalia karika, 2017. ja 2019. aastal Itaalia superkarika. Üle-eelmisel hooajal lõpetati Itaalia kõrgliigas teisel kohal, mis on Lazio parim tulemus pärast 2000. aastal Itaalia meistriks tulemist.

Mullu sügisel määras Itaalia koondise peatreener Luciano Spalletti talle ka kaptenipaela, aga ei arvanud ründajat tänavu suvel EM-finaalturniirile sõitnud koosseisu.

Immobile karjäär jätkub Türgi klubis Istanbuli Besiktas.