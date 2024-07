Põhja-Iirimaa keskkaitsja jätkab Manchester Unitedis

Evans on Unitedi akadeemia kasvandik, kes naasis tagasi Manchesteri eelmisel aastal pärast kaheksa hooaega West Bromwich Albioni ja Leicester City ridades. "Sellise suurepärase klubi eest mängimine ja meie uskumatute fännide toetuse tundmine on alati privileeg," ütles Evans pressiteates.

"Eelmisel hooajal klubisse naasmine oli au, esindada meeskonda väljakul koos suurepäraste meeskonnakaaslastega ja suurepärase treeneri käe all. FA karika võitmine koos oli unustamatu kogemus. Ma tean, et suudame järgmisel hooajal veel karikate eest võidelda," lisas Evans.

FA karika tõstmine tähendas Evansile kodumaise hõbeda komplekti täitumist Unitediga, kes oli osa kolmest Premier League'i tiitlivõidust ja kahest League Cup'i triumfist.

United alustab hooajaeelseid mänge järgmisel nädalal Norra klubiga Rosenborg. Eelmisel nädalal teatas klubi, et peatreener Erik ten Hag on sõlminud uue lepingu, mis pikendab tema aega Old Traffordis kuni 2026. aastani.