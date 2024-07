Pariisi olümpial muret tekitava jõe kvaliteet on paranenud

Vähem kui kahe nädala pärast algavad Pariisi olümpiamängud. Pariisi linnast voolab läbi Seine'i jõgi, kuhu on planeeritud triatloni ja avaveeujumise võistlusi. Korraldajatel on olnud tükk tegemist, et jõgi muuta ujumiskõlblikuks.

Pariisi abilinnapea Pierre Rabadani sõnul on jõe vesi olnud ujumiskõlblik viimased 12 päeva. Viimastel nädalatel on Pariisis sadanud ebatavaliselt palju vihma, mis siiski on tõstud Seine'i jõe reostust tasest, sest jõkke uhub puhastamata reovett. "Loodame, et ilm läheb paremaks, kuid võistluse korraldamise pärast me ei muretse, need toimuvad," rääkis Rabadan.

Jõe kvaliteedi tõstmiseks on viimase kümne aasta jooksul Prantsusmaa kulutanud ligikaudu 1,4 miljardit eurot.

26. juulil on Seine'i jõe ääres planeeritud korraldada olümpia avatseremoonia. Ujumismaratonid on kavas 28. juulil, meeste ja naiste triatlon vastavalt 30. ja 31. juulil ning teatetriatlon 5. augustil.