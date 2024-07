Mikkelsen loodab, et saab veel sel hooajal mõnel kruusarallil osaleda

Pärast kahte WRC2 klassi tiitli võitmist palkas Hyundai rallitiim Mikkelseni selleks hooajaks kolmandat autot jagama Esapekka Lappi ja Dani Sordoga. Kuna Lappi eelistab sõita kruusaetappidel ja Sordo sõidab valitud programmiga, jäid Mikkelsenile asfaldirallid.

Nii Monte Carlos kui ka Horvaatias oli Mikkelsenil raskusi kiiruse leidmisega, mis tekitas küsimusi, kas ta suudab kohaneda praeguse Rally1 masinaga.

Norralane lükkas need küsimused Poolas ümber, sest lõpetas ralli avapäeva liidrina ning oli kuni pühapäevani poodiumi heitluses sees, kuid rehvi purunemise tõttu lõpetas norrakas ralli kuuendal kohal.

"Poola oli üks rallidest, mida ma sel aastal tahtsin sõita. Oli tore näha, et suutsime esimestega konkureerida," ütles Mikkelsen portaalile DirtFish. "See oli minu jaoks oluline, minu enesekindluse ja kõige jaoks, kui tean, et sain kruusal autoga kiiresti sina peale. Mul on hea meel, et suudame võidelda," lisas Mikkelsen.

Järgmisel kahel kruusarallil Lätis ja Soomes istub Hyundai kolmandasse Rally1 masinasse soomlane Esapekka Lappi, kuid Mikkelsen loodab, et äkki antakse talle võimalus Kreeka rallil osaleda. "Ütleme nii, et see on üks rallidest, mida ma tõesti naudin ja armastan. Meil on seal alati olnud head tulemused. Nii et jah, ma loodan, et meil on võimalus Kreekas osaleda." rääkis Mikkelsen.

Küsimusele, kas tiim on valmis sõitjate programme ümber korraldama ja potentsiaalselt Mikkelsenile andma rohkem kruusaetappe, naeratas ta: "Ma arvan, et plaanid võivad alati muutuda. Ma usun, et suudan ka asfaldil kiiresti sõita. Olen võitnud Hispaania ralli ja see on korralik asfalt. Aga jah, kruusal tuleb kiirus natuke loomulikumalt," kommenteeris Hyundai piloot.

"Ma pean asfaldil väga enesekindel olema, et tunneksin end ründamiseks valmis. Ja siiani pole mul Hyundais seda tunnet olnud. Kruusal tuli see testis kohe, nii et see tuli väga loomulikult. Aga asfaldil kiiresti sõitmiseks peab olema 100% mugav," lõpetas norralane.