U-18 korvpallikoondised jäid Balti matšil avapäeval alla lõunanaabritele

U-18 neidude koondis pidi vastu võtma suureskoorilise kaotus Läti eakaaslastelt numbritega 42:83. Eesti koondise parimad olid Mia Liis Lindal üheksa punkti ja kuue vaheltlõikega ning Elerin Meier viie punkti ja kaheksa lauapalliga, vahendab basket.ee.

"Väga raske mäng meie jaoks ning me teadsime, et see ei saa lihtne olema. Kahjuks meie kolm liidrit olid tänasest mängust eemal ja see tekitas meile alguses palju probleeme. Aga ma olen õnnelik kolme veerandi üle - kaks esimest veerandaega ja viimane. Mängijad võitlesid ja näitasid, et nad suudavad mängida, aga nad peavad olema valmis sellise surve vastu mängimiseks," sõnas U-18 neidude koondise peatreener Kaspar Majenieks.

U-18 noormeeste koondis pidi sarnaselt neidude koondisele võtma Läti U-18 noormeestelt vastu suure kaotuse, kui lõpuvile kõlades olid tablool numbrid 44:71. Eesti koondise edukaimad olid Oliver Kullamäe 12 punkti ja viie lauapalliga ning Kaur-Kennerth Tomann kaheksa punktiga.

"Korvpall on lõppude lõpuks sisse viskamise mäng. Olenemata oma nooremapoolsest koosseisust, ei saa me nii lihtsalt eksida oma kokkulepitud asjades nii rünnakul kui ka kaitses. Märksõnadeks distsipliin ja kuidas me suudame oma pea külmana hoida ning olukorrad lahendada," võttis mängu kokku U-18 noormeeste peatreener Martin Rausberg.

Turniiri teistes mängudes alistas Iisraeli U-18 neidude koondis Leedu eakaaslased 89:45 ning Iisraeli U-18 noormeeste koondis võttis Leedu vastu võidu numbritega 84:64.

Turniir saab jätku laupäeval, kui Eesti koondised kohtuvad Leedu eakaaslastega.