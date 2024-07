Yakin jätkab Šveitsi jalgpallikoondise peatreenerina

Murat Yakini juhendamisel jõudis Šveitsi jalgpallikoondis 2024. aasta jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel veerandfinaali. Yakin ja tema abitreener Giorgio Contini uuendasid mõlemad oma lepinguid, mille üksikasjad avalikustatakse järgmisel nädalal.

Šveits alistas tänavusel EM-il kaheksandikfinaalis Itaalia 2:0 ning pidi veerandfinaalis penaltiseerias alistuma Inglismaale.

This is what Murat Yakin (Switzerland's coach) said before facing Italy today



️ Murat Yakin: "We don't want to worry too much about Italy. The truth is the opposite: Italy needs to worry about us." pic.twitter.com/VehYJbwO7E