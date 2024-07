Eesti golfikoondise EM-i poolfinaal jäi ilmaolude tõttu pooleli

Teises paarisformaadis (foursome) pidid hommikupoolses osas 3&2 kaotuse vastu võtma Mattias Varjun ja Richard Teder, kes jäid alla paarile Lucas Augustsson/Algot Kleen.

Enne kui vihma ja äikese välja ilmumist olid õhtuses vööndis paaris mängud alles algfaasis: kolmes oli seis viigis, ühes juhtis Eesti ning ühes Rootsi.

Eesti meeskond on sõltumata poolfinaali tulemusest on teinud ajalugu ja ületanud kõik ootused. Eesti golfikoondis ei ole kunagi EM-i ajaloos kõige kõrgemas divisioonis saanud kohta kümne parema seas. Senine parim tulemus on olnud 11. koht.