Tallinna Kalevi Tenniseklubis avati Villem Lapimaa nimeline väljak

Eesti Tennise Liidu peasekretär Alar Hint tõi sõnavõtus välja, et väljaku nimetamine Lapimaa auks ja mälestuseks on märk ja tunnustus Villemile tehtu eest, samas kohustus meile viia edasi seda hoolivust, millega Villem kõigisse suhtus.

Paarismängu kuuekordne Eesti meister, Villemi sõber Alar Milk meenutas Lapat nagu teda sõprade seas kutsuti. "Temaga koos oli alati lõbus," ütles Milk. "Käis üks sõbralik aasimine, kirglikud vaidlused ja kihlveod. Villemi mäng oli alati täis kirge ja draamat, aga ka oskusi. Tema emotsioonid ja värvikad žestid jäid kõigile meelde."

Kalevi TK juhatuse liige Heino Raivet rõhutas, et klubi otsustas Villemit nimelise väljakuga mälestada, sest ta mängis Herne tänava platsidel viimased aastakümned. "Ta oli kuldne inimene, õpetas alati lapsi ja andis nõu võhivõõrastele inimestele," ütles Raivet ja osutas, et Villemi tennisemängust ja üldse elust on tehtud ka fotokollaaž, mida kõik meistrivõistlustele tulnud inimesed saavad näha.

Seejärel tõmbasid Lapimaa pojad Villem ja Uno katte nimelise väljaku sildilt, mis hakkab nüüd ilustama Kalevi 1. väljakut. Lõpetuseks meenutas kaasat lesk Elena Lapimaa, kes on paljukordne Eesti meister. "Selles klubis kohtus Villem parimate noorpõlve sõpradega," ütles Elena Lapimaa. "Tennise juures köitis teda mitte mäng ise, vaid inimesed selle ümber. Talle meeldis teisi juhendada ja ta oli kõikide Eesti tennisistide fänn. Oleme tänulikud Kalevi klubile, et nad sellisel viisil Villemit mälestasid."

1952. aasta 28. mail sündinud Villem Lapimaa oli NSV Liidu noortemeister (1970), tal on ka üleliiduliselt võistkondlik tiitel ja Eesti noortemeistri kullad. Täiskasvanute meistriks Lapimaa tollases väga tihedas konkurentsis ei tulnud, aga medaleid noppis.

Lapimaa treener oli Jüri Põldoja, samasse treeningugruppi kuulus ka Ervin Lange, hilisem NSV Liidu meistrivõistluste medaliomanik ja mitmekordne Eesti meister. Lapimaa on meenutanud, et nooremates vanuseklassides oli Lange temast taga, aga tänu teineteise utsitamisele tõusid mõlemad esile.

1970. aastate keskel pani Lapimaa leivad ühte kappi Elena Komarovaga, kes hiljem ka Lapimaa nime kandnuna on kolme mänguliigi summas lausa 15-kordne Eesti meister. Ja Lapimaade tennisepere on olnud järjepidev – poeg Uno Lapimaa mängis edukalt ja tudeeris USA-s ning on töötanud treenerina nii Ameerikas kui Eestis. Lapimaade vanema poja Villemi tütar Marie Johanna on aga praegu üks Eesti edukamaid noormängijaid.

Villem Lapimaa oli legendaarne ka pärast tennisekarjääri. Tema muhedas stiilis tennisejutte on kuulnud paljud, tennisepidudel oli Villem alati seltskonna hing. Kindlasti mäletavad nii eakaaslased kui nooremad inimesed Lapimaad andunud fännina – Eesti meeskonna Davis Cupi ja naiskonna FedCupi matšidel oli ta üks häälekamaid kaasaelajaid.