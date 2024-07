Selgus Eesti koosseis EM-valikmänguks Luksemburgiga

Koondise peatreener Sirje Kapper ütles enne kohtumist, et eesmärk on võtta Luksemburgi vastu valiksarja esimene võit. "Loomulikult on eesmärk võita, sest kolm punkti viiksid meid unistusele sammu võrra lähemale. Jah, alagrupi esikohta pole meil enam võimalik püüda, aga unistus edasipääsust elab ning selle nimel me ka pingutame," rääkis peatreener.

Valikmängu peakohtunik on Tjaša Misja (Sloveenia), kelle kõrval astuvad väljakule kaasmaalastest abikohtunikud Helena Buh ja Sladjana Jovičić, neljanda kohtunikuna on ametis sloveenlanna Vanja Janković.

Eesti kuulub ühte alagruppi Albaania ja Luksemburgiga. Valiksarja kahest esimesest kohtumisest on Eestil kirjas 0:2 ja 1:2 kaotused Albaaniale. Eesti osalusega C-liiga alagruppidest pääsevad edasi sõelmängudele võitja ning viie alagrupi peale kolm paremat 2. koha saavutanud koondist.

Eesti koondise koosseis mänguks Luksemburgiga:

Väravavahid

13 Karina Kork (23.02.1995) – JK Tabasalu 44/0

1 Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 1/0

12 Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 0/0

Kaitsjad

16 Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 81/1

3 Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 42/0

2 Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 26/1

5 Rahel Repkin (17.06.1998) – klubita 15/0

15 Eva-Maria Niit (05.02.2002) – klubita 11/0

18 Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 10/1

20 Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad

8 Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 77/6

17 Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – klubita 53/2

7 Liisa Merisalu (15.01.2002) – Tartu JK Tammeka 35/3

4 Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 25/0

21 Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Saku Sporting 23/0

10 Jaanika Volkov (20.02.2005) – Tallinna FC Flora 17/0

9 Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 12/1

23 Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 8/1

Ründajad

14 Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 70/15

19 Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvarosi Torna Club (HUN) 70/11

11 Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 37/3

22 Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 7/0

6 Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 4/0

Personal

Peatreenerid: Anastassia Morkovkina ja Sirje Kapper

Väravavahtide treener: Martin Kaalma

Kehalise ettevalmistuse treener: Marten Metsniit

Arst: Raul Parik

Füsioterapeudid: Mark Vilenski, Kai-Riin Tomera

Psühholoogilise ettevalmistuse treener: Laur Nurkse

Videoanalüütik: Kätlin Hein

Fotograaf: Liisi Troska

Pressiesindaja: Katrin Veek

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa

Luksemburgi ja Eesti kohtumise avavile kõlab Emile Mayrischi staadionil Eesti aja järgi kell 20.30.