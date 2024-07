Leedukas pikendas lepingut möödunud hooajal Euroliiga võitnud tiimiga

"See tähendab mulle palju. Uus leping tähendab seda, et klubil on austus minu tehtud töö vastu ja see on mulle väga oluline," ütles Grigonis klubi ametlikus pressiteates. "Samal ajal annab see stabiilsust ja rõõmu minu perele. Oleme Ateenas väga õnnelikud nii suurepärases klubis nagu Panathinaikos ja oleme rõõmsad, et saame siin olla veel aastaid."

30-aastane tagamängija lõpetas hiljuti oma teise hooaja Panathinaikoses, näidates häid statistilisi näitajaid: 9,1 punkti mängus (59,6% kahesed, 41,7% kolmesed, 90,0% vabavisked), 2,7 lauapalli, 1,3 resultatiivset söötu ja 8,7 efektiivsuse indeksit 41 Euroliiga mängu jooksul eelmisel hooajal.

Grigonis aitas eelmisel hooajal klubi nii Euroliiga kui ka Kreeka meistriks.