Kuressaare ja Tammeka jätsid väravad löömata

Kuressaarel oli võimalus võidu korral tabelis Tammekast mööda viiendale kohale kerkida, aga paremad väravavõimalused olid teisel poolajal külalismeeskonnal. Üks Mattias Männilaane löök tabas ka Tartu meeskonna posti, ent lõpuvileks jäid väravad löömata.

19 mängu järel on Tammekal 21 punkti, millega ollakse tabelis viiendal kohal. Kuressaare on kogunud kaks punkti vähem ning on kümne meeskonna konkurentsis kaheksas.

Enne mängu:

FC Kuressaare ja Tartu JK Tammeka kohtuvad omavahel Premium liigas 21. korda. Tartu võistkond on varasemalt võitnud kaheksa ning Kuressaare seitse kohtumist. Viiel korral on mängitud viiki.

Tartu JK Tammeka treener Marti Pähn: "Tahame näidata, et oleme meeskond, kes suudab ründetegevuses olla vastase jaoks ebamugav ning kaitsta heal tasemel."

FC Kuressaare treeneri Jan Važinski kommentaar enne mängu: "Reedel võtame kodustaadionil vastu Tammeka. Ettevalmistus mänguks on läinud plaanipäraselt ja olime valmis pakkuma kompromissitu võitlust. Teame, et mäng lõpeb kohtuniku vilega. Kindlasti ootame tribüünile meie poolehoidjaid."

Tartu JK Tammeka hoiab hetkel viie võidu, kaheksa kaotusega ja viie viigiga tabelis viiendat kohta. FC Kuressaare on tabelis kaheksas nelja võidu, kuue viigi ja kaheksa kaotusega.