2024. aasta Muhu Väina regatt saab hoo sisse Tallinnast

Muhu Väina regatt on Eesti suurim ja kõige pikema ajalooga purjeregatt. Tänavune 67. Muhu Väina regatt saab alguse Tallinnast ja lõpeb nädal hiljem Haapsalus.

Sel aastal osaleb 101 jahti koos 600 purjetajaga, nende hulgas lisaks Eesti jahtidele on üheksa Lätist, seitse Soomest ja üks Leedust. 67. korda purjetatav Eesti vanim ja suurim purjeregatt algab Tallinnast mitmel põhjusel. Viimati oli regatt Tallinnas 2020. aastal, kui viimase etapina purjetati Tallinna lahel Olümpia ring meenutamaks 40 aasta möödumist Tallinna olümpiaregatist.

Regati võistlusprogramm algab esmaspäeval 67. Muhu Väina regati esimene võistluspäev on esmaspäeval, 15. juulil, kui purjetatakse lühem avamereetapp ehk Pro Marine Trade Tallinna ring.

Teisipäev, 16. juuli jätkub Tallinnas Alter Marine lühiraja etapiga, purjetajate keeles "vorstisõitudega" vastu- ja allatuule rajal ning seda siis suure hulga ja erineva suuruse ja kiirusega jahtide tõttu kahel võistlusalal. Laevastik on jagatud kaheks nii, et suuremate ja kiiremate jahtide võistlusala on viidud Naissaare lähistele ja väiksemad jahid purjetavad Tallinna lahel.

Kolmapäeval, 17. juulil ootab purjetajaid ees tänavuse regati kõige pikem, Tactical Foodpack Tallinna-Kärdla etapp. Südasuvel enamasti valitsevate läänetuulte tõttu võib see etapp purjetajatele vastutuules krüssates üsna suuri väljakutseid pakkuda. Samas – liiga vähese tuulega võib see ka ajaliselt väga pikaks venida.

Neljapäeval, 18. juulil saab Kärdla lähistel purjetatud regati neljas etapp – Loodus Invest Kärdla ring. Reedel, 19. juulil toob Alexela Kärdla-Haapsalu etapp jahid tagasi mandrisadamasse.

Viimasel võistluspäeval, laupäeval 20. juulil, purjetatakse regati viimane etapp – Santa Maria Haapsalu ring ja õhtuks selguvad 67. Muhu Väina regati võitjad.