Kawhi Leonard jääb olümpialt eemale

33-aastane Leonard on viimastel aastatel olnud kimpus vigastustega ja seetõttu jääb ta ka Pariisi olümpiamängudest kõrvale, kuigi USA korvpalliliidu teatel oli ta viimastel nädalatel mänguvormi tõusnud.

"Mängija austab USA korvpalliliidu ja Clippersi otsust, et tema huvides on veeta ülejäänud suvi eesseisvaks hooajaks valmistudes, selle asemel, et osaleda Pariisi olümpiamängudel," teatas alaliit.

Eelmisel NBA hooajal käis Leonard oma klubi eest väljakul 68 kohtumises, viskas keskmiselt 23,7 punkti, võttis 6,1 lauapalli ja jagas 3,6 resultatiivset söötu mängus.

Tema asemel kutsuti tosinaliikmelisse koosseisu tänavu Bostoniga NBA meistriks kroonitud White, kes põhihooajal viskas keskmiselt 15,2 punkti, haaras 4,2 lauapalli ja jagas 5,2 resultatiivset söötu mängus.