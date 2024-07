Venemaa teatas Pariisi mitte lubatud sportlastele kompensatsiooni maksmisest

Venemaa ja Valgevene sportlased on Venemaa sõjategevuse tõttu Ukrainas pidanud sportlike kriteeriumite kõrval läbima täiendava kontrolli, et nad ei toeta sõjategevust ega ole seotud militaarstruktuuridega.

Pariisi olümpiamängudel saavad kvalifitseerunud sportlased osaleda üksnes neutraalse lipu all ehk ei tohi kasutada mingisugust riigile viitavat sümboolikat. Paljudele sportlastele pole antud aga sedagi luba.

"Oleme maksnud hüvitist 245 sportlasele," sõnas Venemaa olümpiakomitee peadirektor Vladimir Senglejev riikliku uudisteagentuuri RIA vahendusel. "Need on need sportlased, kes algselt ei saanud rahvusvahelistel võistlustel osalemise õigust ja need, kes ei saanud neutraalset staatust."

RIA ei täpsustanud, kes sportlastest ja kui suurt hüvitist said. Kolm aastat tagasi Tokyos olümpiavõitjaks kroonitud Artur Dalalojan sõnas, et on saanud riigilt umbes pool miljonit rubla, mis teeb ca 5200-5300 eurot.

Pariisi olümpial osaleb praeguse seisuga vaid 16 neutraalse lipu all võistlevat Venemaa sportlast. Tokyos oli neid 335. Paljud sportlased jäävad mängudelt eemale, sest nende alaliidud ei nõustu neile esitatavate piirangutega.