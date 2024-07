Soomlasest leegionär Kaukiainen jätkab Kalev/Cramos

"Mul on väga hea meel olla Kalev/Cramo mängija ka algaval hooajal, tunne on, nagu naaseksin koju. Kogu organisatsioon oli eelmisel hooajal väga professionaalne, toetav ja kõrge võitjamentaliteediga," lausus ta klubi kodulehekülje vahendusel.

"Tunnen, et Heiko käe all mängides arenesin mängijana ning hea meel on ka näha, et mitmed eelmise hooaja mehed, kellega koos mängimist nautisin väga, on jätkamas."

"Juba varsti alustame ühiselt hooaja esimeste treeningutega, et valmistuda Basketball Champions League kvalifikatsiooniturniiriks, septembri keskpaigaks heas vormis olemine on hetkel esimene eesmärk," lisas Kaukiainen. "Ootan väga esimesi kodumänge ja kõikide fännidega taaskohtumist."

Rannula sõnul on Severi kindel valik nii platsil kui riietusruumis. "Tal võttis eelmine hooaeg sisseelamine natuke aega, aga viimased paar kuud oli ta meile väga vajalik mängija," tunnustas peatreener.

"Suurte mängude mees ja kindla närviga mängu lõppudes. Teeme tööd ta kaitsemängu ja mängujuhtimisega ning ma usun, et Severi saab veel stabiilsemaks."

Kalev/Cramo meeskonnal on 11.juuli seisuga paigas peatreener Heiko Rannula ning mängijad Hugo Toom, Gregor Kuuba, Leemet Böckler, Tanel Kurbas, Kregor Hermet, Artem Kovalov ja Severi Kaukiainen. Ühistreeningutega alustatakse augusti alguses.

Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniir toimub 15.-22. september, asukoht on veel selgumisel.