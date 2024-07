USA-s kuuendaks tulnud Saar: masin töötas hästi, tundsin end mugavalt

Pro klassis sõitis Saar ajasõidus välja seitsmenda ringiaja. Oma parimal ringil kaotas Saar kiireima aja välja sõitnud Brandon Hoagile natuke üle kolme sekundi. Esimeses võistlussõidus Saarel start ebaõnnestus ja ta oli esimeste ringide järel üheksandal kohal. Sõidu jooksul suutis ta teha mitu möödasõitu ja kerkis lõpuks kuuendaks. Esikoha teenis valitsev meister ja selle hooaja kindel liider Joel Hetrick, teine oli Hoag ja kolmas Bryce Ford, vahendab Msport.ee.

Teises sõidus õnnestus Saare start paremini ja ta pääses üsna kiirelt seitsmendale kohale. Sõidu jooksul jälitas ta kuuendal kohal sõitnud Cody Fordi, kuid möödasõitu meie mehel teha ei õnnestunud ja finišisse tuli Saar seitsmendana. Esikolmik oli sama nagu avasõidus.

"Kvalifikatsioonist sain kirja seitsmenda ringiaja. Tundsin end kohe rajal mugavalt ja vahed olid väikesed. Esimeses sõidus sain kehva stardi ja terve sõidu vältel olin võitlustes. Sõidu lõpetasin kuuendal kohal ja kaotust viiendale alla sekundi," kommenteeris Saar.

"Teises sõidus oli start parem ning sarnaselt esimesele sõidule olin ka terve teise sõidu iga ring kellegi taga. Kahjuks möödumist teha ei suutnud ja lõpetasin sõidu seitsmendal kohal ning vahe eesolijaga taas alla sekundi. Ideaalis oleks pidanud mõlemas sõidus tegema veel ühe möödumise, aga olen sellegipoolest rahul."

Etapi kokkuvõttes teenis Saar kuuenda koha. Esimene oli Hetrick, teine Hoag ja kolmas Ford. Sarja kokkuvõttes on Saar 197 punktiga kuuendal kohal. Liidrina jätkab Hetrick, kellel on koos juba 375 punkti, teine on 318 punktiga Ford ja kolmas 287 punktiga Hoag.

Aste madalamas Pro-AM klassis valitses Saar võistluspäeva täielikult. Ta võitis nii ajasõidu kui ka kaks võistlussõitu. Klassi kokkuvõttes on Saar teisel kohal, liidrist on ta maas 28 punktiga.

"Edukas Pro võistluspäev andis enesekindlust, et kiirus on hea ja Pro-Am klassis suudan esikohale võidelda. Päev algas hästi ja kvalifikatsioonist sain kirja kiireima ringiaja. Esimeses sõidus alustasin sõitu kolmandal kohal. Koos Jacksoni ja Londervillega käis tihe võitlus ja olime kõik koos," sõnas Saar.

"Sõidu teises pooles sain hoo üles ja tegin kiirelt kaks möödumist. Kohe, kui olin liidriks tõusnud, lendas sadul masinalt minema. Olid rasked viimased neli ringi, aga pidasin vastu. Teist sõitu alustasin teisel kohal ja esimese poole sõidust jälitasin Jacksonit. Ka selles sõidus tundsin sõidu teisel poolel end tugevalt ja suutsin liidriks tõusta ning võtta sõiduvõidu."

"Kokkuvõttes väga edukas võistlus," lõpetas ta. "Lõpuks olen tervise saanud korda ja suudan algusest lõpuni tempot hoida. Masin töötas hästi ja tundsin end mugavalt. Jätkame tööd, et Ameerika hooaeg tugevalt lõpetada. Jäänud on veel kaks etappi.

Järgmine etapp 27.-28. juulil Briarcliffi rajal.