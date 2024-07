Eurosarja mängule saabunud Armeenia klubi jättis Venemaa passiga pallurid koju

"Meie Armeenia klubisse kuuluvad Venemaa jalgpallurid. Ootasime viimase hetkeni, et nad saaksid viisa ja loa Tallinna sõita. Praegu seda luba ei ole ja neljapäeval nad Kalevi vastu ei mängi. Meil on kuus Venemaa mängijat. Kaks on vigastatud ja neli ei saanud viisat. Iga meeskonna jaoks on iga jalgpallur oluline," rääkis Gunko päev enne mängu, vahendab Soccernet.ee.

JK Tallinna Kalev ja FC Urartu kohtuvad neljapäeval algusega kell 19.30 Euroopa Konverentsiliiga esimese eelringi mängus Kadrioru staadionil.

