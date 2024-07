Noormeeste käsipallikoondis alustab nädalavahetusel EM-i

Koondislased on Kalmer Mustingu, Kaspar Leesi ja Rein Suvi juhtimisel pidanud mitmeid laagreid Põlvas, korraldanud sõpruskohtumisi ning osalesid äsja Kalevi Spordihallis Balti mere karikaturniiril, kus Soome ja Läti järel võeti Leedu ees kolmas koht.

"Kalevi Spordihallis toimunud ettevalmistusturniiril oli tunda, et oleme nii füüsiliselt kui mänguliselt pisikeses augus. Paus oli poistel olnud pikk ning pallitunnetus puudus. Nüüd on nool hakanud liikuma ülespoole ning iga kokkusaamisega lähevad asjad paremaks," alustas koondise abitreener Kaspar Lees.

Lisaks minilaagritele pidasid noormehed ka sõprusmänge Serviti ja Läti koondisega. "Oleme järjest rohkem rõhku pannud füüsilisele ning läbi selle on ka mänguline pool paremaks läinud. Kindlasti ei ole kõik veel ideaalne, kuid mõistame teineteist paremini ja asjad on läinud sujuvamaks," jätkas juhendaja.

Eesti alagruppi kuuluvad Pristinas Leedu ja Gruusia. "Leedukatega oleme just äsja kodumaal kohtunud ning tegemist on võidetava vastasega. Gruusia kohta on kahjuks infot vähem, kuid mõned faktid oleme siiski teada saanud. Tegemist on meie tasemel vastastega. Kui oma asjad ära teeme, on võimalik punktid endale haarata, kuid midagi kergelt meile ei anta. Nüüd on aeg ettevalmistuses tehtud asjad platsil realiseerida," lõpetas Lees.

Eesti mängud finaalturniiri alagrupifaasis:

13.07 14.30 (kohaliku aja järgi) Eesti - Gruusia

14.07 16.45 (kohaliku aja järgi) Eesti - Leedu

Koondise koosseis:

Andero Viljus, Madis Valk, Tanel Kütt, Karl Kõverik, Keret Kippari, Urmas Rõuk, Karl Markus Kannel, Hendrik Koks, Arno Vare, Ilja Kosmirak, Marcus Rättel, Aron Leppik, Hugo Liiv, Aron Saarna, Kaspar Padjus, Jass Einassoo.

Treenerid Kalmer Musting, Kaspar Lees, Rein Suvi, Füsioterapeut: Allar Lamp Võistkonna juht: Priit Allikivi