Naiste võrkpallikoondis valmistub valikmängudeks: peame kõvasti võitlema

Augustis toimuvates 2026. aasta EM-i valikmängudes on Eesti alagrupivastaseks Iisrael ja Sloveenia. Naiskond kohtub Kalevi Spordihallis 17. augustil kell 16 Iisraeliga ja 29. augustil kell 20 võõrsil Sloveeniaga. Seejärel minnakse samade vastastega uuesti vastamisi 2025. aastal.

"Meil on olemas ka laiem nimekiri, aga laagrisse tuleb esialgu 16 mängijat, vajadusel saame kellegi juurde lülitada ehk et meil on mängijaid, kes on vajadusel valmis liituma. Puudu on noored USA ülikooli minejad Salme Adeele Hollas ja Karlotta Kattai, kes peavad juba varakult oma ülikoolide juurde minema. Samuti ookeani taha siirduv Johanna Sova saab kaasa teha laagri ja esimese mängu. Kadri Kangro peab olema teises linnas praktikal, ent mingi hetk saame teda vajadusel appi tuua. Võrreldes Kuldliigaga on aga tagasi Kadi Kullerkann," andis peatreener Andres Toobal olukorrast ülevaate.

"Loodan, et kokku saades on meie vorm enam-vähem ühel tasemel, sest kõigil oli pikem puhkus ja saame ühelt tasemelt värsketena alustada. Individuaalseid jõusaalikavasid on mängijad loodetavasti ka ilusti täitnud."

Vastastest on Sloveenia tuttavam, sest nendega mängiti ka Kuldliigas. "Kuigi neil peaks veel liitujaid olema, siis ka Kuldliigas tulid neil jooksvalt mõned mängijad juurde, ent suuri tegusid nad sellegipoolest korda ei saatnud. Aga Sloveenia tase on sellele vaatamata väga korralik. Suutsime Rakveres avageimis nende vastu mõnda aega head mängu näidata, ent siis vajusime ära. Samas nii Sloveenia mäng kui ka Kuldliiga kohtumised Horvaatia ja Belgiaga näitasid, et ehk me enam nii kergelt tugevate vastaste ees ei kohku ja aukartust on vähem. Ses mõttes võiks neist mängudest kasu tõusta küll. Valiksarjas edu saavutamiseks peame me kõvasti võitlema ja mängima väga ühtselt – mitte ainult ühte kohta tõstma, olema servil agressiivsed ja ka riskima ning vastuvõtul väga kõvasti keskenduma. Siis on meil võimalik midagi korda saata," usub juhendaja.

"Iisraeli kohta ei tea me hetkel midagi, kellega nad siia tulevad. Ootame, kui nende nimekiri avalikustatakse ja siis saame hakata infot otsima konkreetsete mängijate kohta. Aga Iisraeli mäng on kindlasti see, kus tahame oma võimalused ära kasutada," lisas Toobal.

Eesti naiskonna koosseis Tallinna laagris:

Sidemängijad: Melissa Varlõgina, Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Temporündajad: Liis Kiviloo, Johanna Sova, Mirjam Karoliine Kask, Liisbet Pill

Nurgaründajad: Nette Peit, Nora Lember, Silvia Pertens, Kristiine Miilen

Diagonaaründajad: Kertu Laak, Carmel Vares, Kadi Kullerkann

Liberod: Janelle Leenurm, Marily Lass

Peatreener Andres Toobal, abitreenerid Marko Mett ja Valdis Radionenkov, ÜKE-treener Krete Junson, füsioterapeut Annabel Kutman, arst Mari Arak, mänedžer/statistik Mihkel Sagar.