Dokumente võltsinud tippmaratoonar sai seitsme aasta pikkuse võistluskeelu

35-aastane Cherono võitis 2019. aastal nii Bostoni kui Chicago maratoni ja tema järgmisel aastal joostud isiklik rekord 2:03.04 on kõigi aegade edetabelis 12. kohal. 2022. aastal leiti Cherono dopinguproovist aga keelatud aine trimetasidiini jälgi ning ta sai Eugene'i MM-i eel võistluskeelu.

AIU sõnul väitis Cherono esmalt, et arst süstis talle kõhuprobleemide leevendamiseks tundmatut ainet, seejärel üritas ta süüd veeretada väidetavalt kadedatele treeningpartneritele ning võltsis lõpuks dokumente, väitmaks, et ravim kirjutati välja tema abikaasale ning et tema võttis seda kogemata. Keenia kohus leidis aga, et Cherono abikaasale selliseid ravimeid ei määratud.

AIU määras Keenia jooksjale tagasiulatuvalt seitsme aasta pikkuse võistluskeelu, mis tähendab, et ta saaks karjääri jätkata 40-aastaselt 2029. aastal.

Traditsiooniliselt pikamaajooksudistantside valitsejaks olnud Keenia on viimastel aastatel olnud sügavas dopingukriisis. Tunamullu ähvardas rahvusvaheline kergejõustikuliit riigi endi ridadest välja heita ning pärast seda suunas Keenia valitsus dopingukontrolli senisest mitu korda suurema summa. 2022. aastal kuulus Keenias testitavate sportlaste sekka vaid 38 nime, eelmisel aastal see number kümnekordistus ning käesoleva aasta 1. juuni seisuga oli võistluskeelu all 81 Keenia kergejõustiklast.