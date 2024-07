Maik-Kalev Kotsari karjäär jätkub Jaapani kõrgliigas

27-aastane Kotsar alustas profikarjääri Saksamaa kõrgliigas Hamburgis, kaks viimast hooaega mängis ta Euroliiga võistkonna Baskonia ridades. Uueks hooajaks eestlane Hispaania klubiga kokkuleppele ei jõudnud ja siirdub nüüd mängima Jaapanisse.

"Ma ei jõua ära oodata, et kogeda kultuuri nii saalis kui sealt väljaspool," kommenteeris Kotsar Yokohama kodulehele. "Olen väga tänulik võimaluse eest seda klubi esindada - loome üheskoos suurepäraseid mälestusi!"

Algaval hooajal on Yokohama B-Corsairsi abitreeneriks endine Eesti korvpallikoondise juhendaja Jukka Toijala, peatreener Lassi Tuovi on ka Soome koondise peatreeneriks. Endistest NBA mängijatest on Yokohama võistkonda esindanud Hasheem Thabeet.