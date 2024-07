Noormeeste korvpallikoondis alustab Rumeenias EM-finaalturniiri

Koondise peatreeneri Varraku sõnul läks ettevalmistusperiood planeeritult, kuid negatiivse poole pealt toob ta välja puuduvad või vigastatud mängijad. "Ettevalmistusperiood läks nii nagu planeerisime, kuid miinuspoolena tooks välja selle, et mitmed mängijad ei saanud erinevatel põhjustel koondisesse tulla ning mõni mängija sai tsükli ajal vigastada. Näiteks Erik Makke sai viimases kontrollmängus pühapäeval Läti vastu vigastada ning EM-ile ei sõida," vahendab Basket.ee.

"Meie soov ning eesmärk on tagasi A-divisjoni tõusta. Selleks peame näitama kogu turniiri vältel stabiilselt head mängu ning terved püsima. Varasemad noorte EM-id on näidanud, et piisab ühest kehvast mängust ning kõik võimalused on läinud, seega stabiilsus on võti," rääkis Varrak eelseisva EM-finaalturniiri eesmärkidest.

EM-finaalturniiri eel osales U-20 noormeeste koondis Põhjamaade meistrivõistlustel, kus kohtuti Islandi, Soome ja Rootsi eakaaslastega. Ainus kaotus tuli turniirilt hilisema võitja Islandi vastu, ülejäänud vastased alistati ning saadi teine koht. Kontrollmängudele pandi punkt möödunud pühapäeval, kui kohtuti Läti U-20 koondisega.

Tasavägiselt kulgenud kohtumise võitsid lätlased numbritega 69:64. Eesti resultatiivseimad olid selles mängus vigastusega EM-ilt kõrvale jääv Erik Makke 17 punktiga ning Simm-Marten Saadi 14 ning Rasmus Andre 11 punktiga.

Rumeenias toimuval EM-finaalturniiril kuulub Eesti ühte alagruppi Bulgaaria, Gruusia, Rumeenia ja Albaaniaga.

Turniiri ajakava ning ülekanded:

12. juuli, 18:00 | Eesti vs Rumeenia | Otseülekanne

13. juuli, 18:00 | Bulgaaria vs Eesti | Otseülekanne

16. juuli, 15:30 | Eesti vs Gruusia | Otseülekanne

17. juuli, 15:30 | Albaania vs Eesti | Otseülekanne

U-20 noormeeste koondise koosseis EM-finaalturniiril:

Espen Mägi (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi / Audentese SG)

Rasmus Andre (TTÜ Korvpallikool)

Kaarel Välb (TTÜ Korvpallikool)

Edvard Marius Herter (Spordiklubi Nord / Audentese SG)

Karl Gustav Jurtšenko (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Jorke Aav (Team Ehingen/Urspringschule e.V.)

Rando Roos (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Karl Markus Poom (Real Sebastiani Rieti)

Aleksander Tassa (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Simm-Marten Saadi (Spordiklubi Nord)

Karmo Kilk (Rapla Korvpallikool)

Patrick Malm (Tallinna Spordiakadeemia)

Peatreener: Alar Varrak

Abitreener: Toomas Annuk

Abitreener: Peep Pahv

Füsioterapeut: Henriette Marie Josephine Porila

ÜKE-treener / Mänedžer: Elo Heinaste