Eesti golfikoondis sai meeskondlikul EM-il löögimängus teise koha

Eesti meeskond hoidis esimesel päeval saavutatud teist positsiooni löögimängu osa lõpuni ning kohtub neljapäevases veerandfinaalis Prantsusmaa esindusega. Esimese asetuse saanud Saksamaa kohtub Itaaliaga, tiitlikaitsja Hispaania, kes jäi ühe löögiga Eesti selja taha, kohtub Rootsiga. Viimases veerandfinaalis lähevad vastamisi Holland ja Inglismaa.

Eesti meeskonna suurepärasesse kahe päeva tulemusse (-26) andis suurima panuse Mattias Varjun, kes sai mõlemal päeval kirja 67, mis tähendas turniiril individuaalselt 4.-5. koha jagamist. Ralf Johan Kivi ringid olid 71 ja 67 (kokku -6), Richard Tederil 68 ja 71 (-5), Carl Hellatil 70 ja 72 (-2), Markus Varjunil 73 ja 71 (par) ning kolmapäeval palavikus mänginud Kevin Christopher Jegersil 70 ja 77 (+5). Arvesse läks mõlemal päeval viie parema skoorid, seega avapäeval ei läinud kirja Markus Varjuni skoor ning teisel päeval Kevin Christopher Jegersi skoor.

Neljapäevases veerandfinaalis mängitakse hommikupoolikul kõigepealt kaks foursome matši ning pärastlõunal viis individuaalset match play'd. Eestlaste asetused ning vastased:

Ralf Johan Kivi/Richard Teder vs Bastien Amat/Paul Beauvy (stardiaeg Eesti aja järgi 9.30)

Mattias Varjun/Carl Hellat vs Ugo Malcor/Gaspar Glaudas (9.40)

Markus Varjun vs Bastien Amat (15.30)

Richard Teder vs Paul Beauvy (15.38)

Ralf Johan Kivi vs Ugo Malcor (15.46)

Mattias Varjun vs Gaspar Glaudas (15.54)

Carl Hellat vs Darren Strachan (16.02)