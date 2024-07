Toyota paneb kodurallil välja viis Rally1 masinat

Kokku registreeris Soome MM-ralli 80 ekipaaži, millest kümme moodustavad Rally1 autod. Rally2 autosid on stardis 39, Rally3 autosid 25 ning Rally4 autosid on kirjas viis. Lisaks on nimekirjas ka üks Rally5 masin.

Toyota eest on Soome rallil Rally1 autoga starti tulemas Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Takamoto Katsuta, Sebastien Ogier ja Rally1 masinaga debüüti tegev soomlane Sami Pajari. Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala osaleb tänavu kodurallil Toyota Yaris Rally2 autoga, mullu sõitis soomlane Rally1 autoga.

Hyundai eest sõidavad Soomes Ott Tänak, Thierry Neuville ja Esapekka Lappi. M-Sporti esindavad Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster.

Eestlasest on WRC2 arvestuses stardis Georg Linnamäe (Toyota Yaris Rally2), Robert Virves (Škoda Fabia Rally2) ja Gregor Jeets (Toyota Yaris Rally2). Romet Jürgenson (Ford Fiesta Rally3) on stardis juunior-WRC arvestuses.

Its a record number of competitors in a while for Secto Rally Finland!

80 cars in total

Sami Pajari - @TGR_WRC Rally1!

Jari-Matti Latvala and Juho Hänninen - Rally2!https://t.co/uWiaIdb1cJ pic.twitter.com/e2uppv93WM