Jaan Roosel jäi maailmarekord napilt püstitamata

Pärast uskumatut saavutust avaldas Roose: "Tunnen end "Jaantastiliselt", olen üliõnnelik, natuke väsinud ja kurnatud. Aga poisid, ma tegin ajalugu! Kõndisin 3,6 kilomeetrit üle Messina väina! See oli pikk jalutuskäik, algusest lõpuni üllatusi täis, raskusi oli, aga ilm oli hea! Ootasin rohkem tuult."

Messina väin, kitsas Vahemere kanal, eraldab Itaalia Calabria piirkonna Sitsiilia saarest. Mõte selle väina läbimisest tundus sajandeid sama müütiline kui Homerose teoses "Odüsseia" kirjeldatud legendid, kus merekoletised Scylla ja Charybdis tekitasid neis vetes ohtlikke keerise. Kuid Roose eesmärk oli muuta see unistus reaalsuseks, kõndides kahe ikoonilise teraskonstruktsiooni, Messina püloonide vahel.

Jaan Roose selgitas: "Väinal on tuhandete aastate tagune ajalooline ja kultuuriline tähendus, aga ka uskumatu loodusilu. Kombineerides seda muutlike ilmastikutingimuste ja tugevate merehoovustega, pakkus see ainulaadse ja sisuka võimaluse nihutada minu spordiala piire.

Kolmapäeval, 10. juulil 2024. aastal tõusis Roose mandrilinnas Villa San Giovannis Santa Trada ankurduspunkti, 265-meetrise torni, mis ületab Itaalia kõrgeima pilvelõhkuja kõrgust. Kell 08.45 astus ta tasakaaluliinile, et alustada ülekõndi vaid 1,9 cm laiusel liinil, mis on pikem kui 30 jalgpalliväljakut.

Lõpuks, pärast tasakaaluliini madalaimal lõigul, 100 meetri kõrgusel veepinnast kõndimist, alustas Roose viimast etappi, kus tõusis 130 meetri kõrgusele Sitsiilia Torre Faro torni lõpp-punkti, kuhu ta jõudis kell 11.42.

Vaid 80 meetrit enne finišit kukkus Roose tasakaaluliinilt alla. Vaatamata sellele, et läbitud distants ületas varasema maailmarekordi 2710 meetrit, nõuavad spordiala reeglid uue rekordi kinnitamiseks distantsi täielikku läbimist ilma kukkumiseta. Seega muutis tema kukkumine viimasel osal kehtetuks selle, mis oleks olnud märkimisväärne uus maailmarekord.

Eestlane, kolmekümne kahe aastane Jaan Roose on kolmekordne tasakaaluliini maailmameister ja ainus sportlane, kes läbi aegade tasakaaluliinil kahekordse tagurpidi salto teinud. Ta on saavutanud arvukalt maailmarekordeid, sealhulgas lõpetanud Kataris maailma pikima ühehoonelise slackline'i. Tema tähelepanuväärseid oskusi on demonstreeritud Hollywoodi filmides ja lavastustes, sealhulgas filmides Assassin's Creed (2016) ja Wonder Woman 1984 (2020). Siiski polnud ta kunagi proovinud midagi nii nõudlikku kui Messina väina ületus.