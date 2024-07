Eesti U-16 korvpallikoondis võitis Põhjamaade turniiri

Kohe esimese veerandi võitsid eestlased 24:11 ning Norral ei õnnestunud mängu jooksul kordagi edu enda kätte saada. Ülejäänud veerandajad mängiti üsna võrdselt ning lõppskooriks jäigi 78:67 võit Eestile. Eesti tabas kaare tagant vaid 19% tabavusega, kuid korvi alt visati 56 punkti norrakate 32 vastu, vahendab basket.ee.

Eesti resultatiivseim oli ka turniiri väärtuslikuimaks mängijaks ja tähtede viisikusse valitud Roman Avdejev, kes viskas 17 punkti. Jesper Roman lisas 13 sanga.

Brett Nõmm mängust: "Raske mäng. Just selle mõttega, et eilne mäng oli alles 14-15 tundi tagasi. Oli ka väljakul vahel näha, et poistel pole enam seda jaksu ja energiat nagu eelnevatel mängudel. Kokkuvõttes suutsime ära kannatada ja kohati isegi täitsa okeid korvpalli näidata. Turniir oli kokkuvõttes väga kasulik, läksime turniiri käigus paremaks, saime treeneritena palju infot. Miinuspoole pealt tuli vigastusi, kolm mängijat on praegu vigastustega väljas. Loodetavasti saame Eestis targemaks, kaua neil võiks minna, et terveks saada ja siis saaks jälle täiskoosseisus kõvasti trenni teha."

Eesti U-16 tüdrukute koondis lõpetas Nordic Championship turniiri 68:56 võiduga Norra eakaaslaste üle.

Eestlannad alustasid mängu hästi, kui poolajale mindi 45:33 eduseisul. Kolmanda veerandaja võitsid küll norrakad koguni 21:9, kuid viimasel perioodil tegid eestlannad vigade paranduse ja 14:2 võidetud veerandaja toel vormistati endale võit.

Eesti koondis sundis vastaseid tegema 27 pallikaotust, millest 17 olid vaheltlõiked. Eesti tegi ise vaid 13 pallikaotust. Eesti resultatiivseim oli Bia Aller 20 punktiga, Laura Liisa Grünmann lisas 17 silma ja seitse vaheltlõiget.

Peatreener Esko Tõnisson: "Oli natukene väsimus küll tüdrukutel sees, kuid alustasime hästi ja hea visketabavusega. Aga mingil hetkel see väsimus lõi sisse ja me kaotasime oma agressiivsuse. Kuna meil polnud kaitses agressiivsust, ei suutnud me ka rünnakule minna. Negatiivne oli see, et lauapallid ikkagi kaotasime, ei suuda ikka blokeerida oma lauas. Positiivne oli see, et tegime 13 pallikaotust. Aga ütleme nii, et ega Norra ei survestanud ka meid väga, lasi meil üle tulla."

U-16 tüdrukute koondis sai turniiril kokku ühe võidu ja neli kaotust.