Sinner loobus Bastadi turniirist

22-aastane itaallane pidi veel enne olümpiamänge osalema Rootsis ATP madalaima kategooriaga tenniseturniiril, kuid peale Wimbledoni veerandfinaali kaotust Daniil Medvedevile otsistas Sinner koos oma tiimiga turniirist loobuda. Sinner on sel hooajal võitnud 42 mängu ning kaotanud vaid neli.

"Mul on kurb teatada, et pean järgmisel nädalal väsimuse tõttu Bastadi turniirist loobuma. See pole kunagi lihtne otsus, sest ma tahaksin väga mängida, kuid kuulates oma meeskonna ja arstide nõuandeid, on parim võtta aega puhkuseks ja taastumiseks. Loodan tulevikus Bastadis mängida, olen kuulnud, et see on suurepärane turniir," kirjutas Sinner sotsiaalmeedias.

Vaatamata Sinneri loobumisele on endiselt Bastadis kohal mitmeid tippmängijaid. Kolmapäeva õhtu seisuga osalevad turniiril tippudest endine maailma esireket Rafael Nadal, Andrey Rublev (ATP 6) ja Casper Ruud (ATP 8). Rootsi turniir toimub 15.-21. juulini.