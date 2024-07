Rapla korvpallimeeskond täiendas end ameeriklasega

Rapla korvpallimeeskond teatas teisipäeval, et nendega on uuel hooajal liitumas ameeriklane Brandon McKissic.

191 cm pikkune ameeriklane on sündinud Missouri osariigis. NCAA liigas on mänginud UMKC Kangaroos, kui ka Florida Gators eest. Mängumehel on olemas ka Euroopa kogemus. Brandon on mänginud Küprosel APOP Paphos ja Milon Aons meeskonnas. Viimati aga Kreekas Ermis Schimatari eest, kus hooaja keskmised olid kümme punkti, 2,5 lauapalli, 2,3 resultatiivset söötu ja üks vaheltlõige.

Peatreener Brett Nõmm: "Brandon on ennast läbi ülikooli ja esimeste profi aastate näidanud võimeka kaitsemängijana, kes suudab katta erinevate profiilidega mängijaid. Rünnakul lisab ta meie võistkonnale teravust, suutes lõpetada rünnakuid ise ning tekitada olukordi ka teistele. Oleks tahtnud küll kõigepealt kõik eestlased paika saada, aga Brandoni profiil sobis meie võistkonda hästi. Seega otsustasime temaga juba käed lüüa."