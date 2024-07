Pärnu Sadam saab FIBA Europe Cupi alustada alagrupiturniirilt

Kokku sai otsepääsme alagrupiturniirile 15 võistkonda. Teised, sealhulgas Kristjan Kullamäe koduklubi Bilbao, peavad läbima kvalifikatsiooni, kus kahe mängu kokkuvõttes tuleb parem olla ühest vastasest.

Lisaks Pärnu Sadamale võib FIBA Europe Cupil Eesti klubidest näha ka Kalev/Cramot. Kui mulluseid Eesti meistreid Meistrite liiga kvalifikatsioonis edukad ei ole, siis osaleb Kalev/Cramo samuti FIBA Eurocupi alagrupiturniiril.

Hooajal 2022/2023 jõudis Pärnu Sadam samuti FIBA Europe Cupil alagrupiturniirile, kuid toona jõuti sinna pärast Meistrite liiga kvalifikatsioonist pudenemist.

