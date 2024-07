Djokovic tagas Wimbledonis koha poolfinaalis

Austraallase sõnul sündis trauma neljanda ringi mängus prantslase Arthur Fils'iga. "Tundsin Fils'i vastu viimast kolme punkti mängides valjut raksatust," kommenteeris De Minaur.

"Eile tehti uuring ja see kinnitas vigastust ning kui ma astun väljakule, siis on suur risk, et see süveneb," lisas ta ja ütles, et taastumiseks kulub kolm kuni kuus nädalat.

Ühtlasi tähendab see Djokovicile karjääri 13. poolfinaali Wimbledoni tenniseturniiril. Profiajastul on sama suutnud üksnes šveitslane Roger Federer.

37 aasta ja 49 päeva vanuses sai temast alles kolmas mängija profiajastul, kes sellises vanuses suure slämmi turniiri poolfinaali jõudnud. Varem on sama suutnud Ken Rosewall (Austraalia lahtised 1972, Wimbledon ja USA lahtised 1974) ja taas Federer (Wimbledon 2024).

Nelja hulgas ootab serblast kas ameeriklane Taylor Fritz (ATP 12.) või itaallane Lorenzo Musetti (ATP 25.).