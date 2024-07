Stahli aina tagasihoidlikumad tulemused valmistavad rootslastele muret

31-aastane Stahl heitis Szekesfehervaris toimunud võistlusel parimal katsel 63.36, mis on tema senise hooaja kehvim tulemus. Kui eelvõistlused välja jätta, pole ta resultaat jäänud seni kordagi alla 65 meetri.

"Siin Ungaris oli 33-35 kraadi ja me ei joonud enne võistlust piisavalt. Õpime sellest," põhjendas Stahli treener Staffan Jönsson väljaandele Aftonbladet.

"Kõik tundub nii vaimselt kui ka füüsiliselt hästi, tehnika areneb kogu aeg. Hooaeg on kulgenud pisut üles-alla. See tähendab, et me pole favoriidid, nii et võime rahulikumalt võtta."

Rootslase konkurente Ungari kuum ilm ei näinud segavat, sest leedulane Mykolas Alekna saatis ketta parimal katsel koguni 70 meetri ja 20 sentimeetri kaugusele. Teine oli sloveen Kristjan Ceh tulemusega 67.99.

Stahli hooaeg algas mai keskel lootustandvamalt, sest kohe avavõistlusel Tenerifel sai ta kirja 68.99 ja neli päeva hiljem Marrakechi Teemantliiga etapil 67.49, kuid pole pärast seda enam 67 meetri joont ületanud.

Roomas toimunud Euroopa meistrivõistlustel tuli tal leppida tulemusega 66.84, mis andis kõigest neljanda koha.

Mullu tulemusega 71.46 maailmameistriks kroonitud Stahl on ka Tokyo olümpiavõitja ja 2019. aasta Doha maailmameister.