Selgus EM-valikmängudeks valmistuva Eesti rahvusmeeskonna koosseis

Peatreener Alar Rikbergi käe all koguneb koondis ühistreeninguteks Tallinnas Kalevi Spordihallis 15. juulil. Nimekirjas on 17 mängijat, EM-valikmängudeks pääseb nimekirja 14 meest. EM-valikmängud peetakse Kalevi Spordihallis, kui 17. augustil kell 19.00 mängitakse Iisraeliga ja 24. augustil kell 17.00 Horvaatiaga. Järgmised valikmängud toimuvad 2025. aastal.

Kahjuks ei saa koondist aidata diagonaalründaja Oliver Venno, kes peab augustis olema oma koduklubi juures Kataris. Diagonaalründajana on seekord koosseisus juures Markus Uuskari. Samuti on võrreldes Euroopa Kuldliigaga koosseisus muudatusi sidemängijate ridades, kuhu on lisandunud Renet Vanker ja Aleksander Eerma. Tagasi nimekirjas on vigastusest taastuvad Robert Täht, Valentin Kordas, Albert Hurt ja Timo Tammemaa.

"Ideaalkoosseisust jäid üksikud mehed seekord eemale. Vennole seadis piirangud tema kehtiv leping Kataris, sest nende võistlused algavad juba augustis ja ta peab juba 20. juulil seal olema. Markkus Keel otsustas ise loobuda, aga õnneks on liitumas Vanker ja Eerma ning alustame kolme sidega, kellest EM-valiksarjaks jääb eeldatavasti alles kaks," rääkis Rikberg.

"Martti Juhkami on küll põlveoperatsioonist tublisti taastumas, kuid koondisekoormustega praegu alustada oleks riskantne. Hetkel teeb Juhkami Tartu Bigbankiga klubihooajaks ettevalmistust ning on suure häda korral valmis appi tulema. Isiklikel põhjustel jääb seekord eemale nurgaründaja Karli Allik, kes on aga samuti vajadusel valmis augustis appi tulema."

"Kuldliiga ajal vigastustega hätta sattunud Täht ja Kordas on samuti kenasti taastumas, nendega tuleb ettevalmistuse alguses rahulikult võtta, aga loodetavasti saavutavad nad augusti teiseks pooleks tippvormi," jätkas Rikberg.

"Tagasi trennis on ka Tammemaa ja usun, et temagi on valmis koha eest koosseisus võitlema, sest tempomehi on hetkel viis ja üks peab valikmängudeks kindlasti välja jääma. Hurda põlv on jõusaalis seni hästi vastu pidanud, aga ka tema puhul peab koormusi planeerima ja õige pildi saame ette siis, kui ta hüppama hakkab."

15. juulil ühistreeninguteks kogunev koondis alustas juba sel nädalal eri Eesti linnades väiksemates gruppides pallitrenne ja samuti treenitakse individuaalsete jõusaali kavade järgi.

Eesti peab enne valikmänge ka kontrollkohtumisi, kui võõrsil minnakse vastamisi Belgia ja Lätiga.

Meeskonna koosseis Tallinna laagris:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker, Aleksander Eerma

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Markus Uuskari

Nurgaründajad: Märt Tammearu, Robert Täht, Albert Hurt, Valentin Kordas, Timo Ander Lõhmus

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Henri Treial, Timo Tammemaa

Liberod: Silver Maar, Alari Saar

Petreener Alar Rikberg, abitreenerid Avo Keel, Lauris Iecelnieks, statistik Märt Pajusalu, füsioterapeudid Gardo Maruste, Mark Leinfeld, ÜKE-treener Ott-Erik Kalmus, mänedžer Robin Ristmäe.