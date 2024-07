Alekna ületas 70 meetri joone, Katzbergi võimas seeria jätkus

21-aastane Alekna ületas sel hooajal neljandat korda 70 meetri joone, kui sai viimasel katsel kirja 70.20, tõugates esikohalt suure konkurendi Kristjan Cehi (67.99). Kolmandaks tuli Alekna kaasmaalane Andrius Gudžius 66.57-ga.

Sel hooajal 84-meetrist heitekaart näidanud Katzberg pani vasaraheites oma paremuse maksma 81.87-ga. Kanadalane heitis üle 80 meetri ka esimeses (80.38) ja teises voorus (81.81). Katzberg on tänavu võitnud kõik üheksa võistlust, millest ta on osa võtnud.

Peale Katzbergi sai ainsana üle 80-meetrise tulemuse kirja ukrainlane Mõkhailo Kokhan (80.50). Kolmanda koha pälvis valitsev olümpiavõitja poolakas Wojciech Nowicki (79.36).

Suurepärast vormi demonstreeris ka meeste kuulitõuke valitsev Euroopa meister Leonardo Fabbri, kes võidutses 22.43-ga. Itaallasele järgnesid ameeriklane Jordan Geist (21.72) ja nigeerlane Chukwuebuka Enekwechi (21.59).

For the win!



Leonardo Fabbri throws 22.43m to win at the Gyulai István Memorial!



Watch live https://t.co/BlOVjGWdAg#ContinentalTourGold pic.twitter.com/7EUruOKSpp — World Athletics (@WorldAthletics) July 9, 2024

Meeste kaugushüppe vaieldamatu valitseja kreeklane Miltiadis Tentoglou teenis esikoha neljandas voorus hüpatud 8.23-ga. Naiste seas oli parim kolumblanna Natalia Linares, kes viis oma isikliku rekordi 6.87-ni.

Air Tentoglou ️



Miltiadis Tentoglou flies out to 8.23 to win the men's long jump at the Gyulai István Memorial



Watch the livestream https://t.co/V2YVNXr2UE#ContinentalTourGold pic.twitter.com/Xc728R6dHC — World Athletics (@WorldAthletics) July 9, 2024

Meeste 100 meetri jooksus jäi konkurentidele püüdmatuks jamaikalane Kishane Thompson (9,91). Alla 10 sekundi jooksis veel Botswana esindaja Letsile Tebogo (9,99), kolmas oli lõuna-aafriklane Akani Simbine (10,01).

Naiste jooksu võitis ameeriklanna Tamari Davis (11,00), tema järel lõpetasid jamaikalannad Tia Clayton (11,06) ja Krystal Sloley (11,15).

Establishing dominance



's Kishane Thompson gets the win over 100m in 9.91 at the Gyulai István Memorial #ContinentalTourGold pic.twitter.com/3d1xBXG55T — World Athletics (@WorldAthletics) July 9, 2024

200 meetri distantsil oli meestest nobedaim Tokyo olümpiakuld Andre de Grasse (19,98) ning naistest Saint Lucia sprinter Julien Alfred (22,16).

Ühtegi eestlast võistlemas ei olnud.