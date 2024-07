Medvedev alistas tohterdamist vajanud Sinneri viies setis

Tänavuste Austraalia lahtiste finaali kordus algas paremini Sinneri jaoks, kes võitis avaseti kiire lõppmängu järel 7:6 (7), ent teine sett kuulus Medvedevile 6:4.

Kolmanda seti alguses võttis Sinner seisul 1:2 pikema meditsiinilise pausi, sest tundis end väljakul kehvasti. Riietusruumist naastes jätkus mäng võrdselt ja võitja selgitamiseks läks taas vaja kiiret lõppmängu. Medvedev rebis seal ette 5:2 ja võitis esimeselt settpallilt 7:4.

Neljas sett kujunes kõige ühepoolsemaks, sest Sinner haaras kahe murde toel 5:1 eduseisu ja võitis lõpuks 6:2. Otsustav viies sett kulges aga vastupidiselt: Medvedev pääses murdega 3:1 juhtima ning vormistas esimeselt matšpallilt 6:7 (7), 6:4, 7:6 (4), 2:6, 6:3 võidu.

Medvedev lõi kohtumise jooksul 15 ässa Sinneri 17 vastu. Venelane tegi 55 äralööki ja 49 lihtviga, itaallane sai hakkama 61 äralöögiga ja 45 lihtveaga. Murdepallidest realiseeris Medvedev seitsmest kolm ning Sinner kuuest kolm. Kõikidest mängitud punktidest võitis Medvedev 160 ja Sinner 164.

28-aastane Venemaa esinumber jõudis Wimbledonis teist aastat järjest poolfinaali, mullu kaotas ta nelja parema seas hilisemale võitjale Carlos Alcarazile (ATP 3.) 3:6, 3:6, 3:6. Medvedev lõpetas ühtlasi Sinneri vastu viiemänguliseks veninud kaotusteseeria.

Poolfinaalis ootab Medvedevit ees Alcarazi ja Tommy Pauli (ATP 13.) vahelise matši võitja.

9 - Daniil Medvedev has reached a ninth Men's Singles SF at Grand Slam events, surpassing Alexander Zverev (eight) for the most of any player born since 1990. Victorious. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/zMAvJB6wYD