Horvaatlanna jõudis 43. katsel lõpuks slämmil poolfinaali

28-aastane Horvaatia esireket võitis pisut enam kui kaks tundi kestnud kohtumise 5:7, 6:4, 6:1.

Vekic lõi 11 ässa, võitis esimeselt servilt 87 protsenti punktidest (39/45) ja realiseeris kaheksast murdepallist neli. Sun vastas 10 ässaga, kuid oli hädas esimese serviga, mis õnnestus 67-protsendiliselt (39/58). Uusmeremaalanna kasutas kuuest murdevõimalusest ära vaid kaks.

43. korda slämmiturniiri põhitabelis mängiv Vekic jõudis esmakordselt oma karjääris poolfinaali. Tänavustel Austraalia lahtistel piirdus ta avaringiga ning Prantsusmaa lahtistel jõudis kolmandasse ringi.

Vekic on alles teine horvaatlanna, kes murdnud Wimbledoni muruväljakutel nelja parema sekka. Esimesena sai sellega hakkama Mirjana Lucic 25 aastat tagasi.

Poolfinaalis läheb Vekic kokku kas seitsmenda paigutusega itaallanna Jasmine Paoliniga (WTA 7.) või 19. asetusega ameeriklanna Emma Navarroga (WTA 17.).

43 - Donna Vekic reaches her first Grand Slam Women's Singles semi-final at their 43rd Major main draw appearance: in the Open Era, only four players have made their first SF after more Major appearances. Relief.#Wimbledon | @wimbledon @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/N0mNJD5kev